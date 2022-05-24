План на випадок вбивства президента. Зеленський розповів деталі

У разі критичної ситуації, спричиненої російським вторгненням, Україна б не залишилась без управління

Україна – парламентсько-президентська республіка і українська влада передбачила різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни. Про це нагадав Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі.

Зеленському двічі ставили питання, чи був у них план на випадок, якби одна зі спроб росіян скоїти замах на президента вдалася.

«Згідно з нашим законодавством, є кому управляти державою. Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка», – розповів президент.

Також він наголосив, що на випадок тої чи іншої втрати влада готова до цього.

«Ми розділили Кабмін на дві частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів», – повідомив Зеленський.

«Стільки намагань, люди витрачали сили і гроші… я вже готовий їм і допомогти, але зранку я просинаюсь і просинаюсь. Тому до цього ставлюсь філософськи», – пожартував голова держави щодо своєї безпеки.

Президент додав, що загроза життю залишається щодня: «Але поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю».

Нагадаємо, Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео).

Також повідомлялося про найближчі тижні війни в Україні: тривожний прогноз від президента.

Крім того, глава держави розповів, де на фронті зараз найважча ситуація: звернення президента (відео).

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