В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою

AirNet представила сіткомет для перехоплення навіть великих дронів

Розробка дозволяє перехоплювати БПЛА на дистанції до 10 метрів

Українська компанія AirNet розробила для БПЛА спеціальну систему-сіткомет із власним радаром, який автоматично виявляє ворожі дрони та запускає в них сітку. Про це повідомляє портал Мілітарний з посиланням на слова представника компанії AirNet.

«Сітчаста система AirNet, вагою 780 грамів, має модульну конструкцію і може встановлюватися на будь-які платформи. Система працює за принципом «plug-and-play» – достатньо під'єднати живлення і піднятися вище п’яти метрів – активується радар. Радар дає змогу визначати тривимірні координати (відстань, азимут, висота) рухомих об'єктів у заданому секторі», – пише видання.

За словами представників компанії, коли дрон наближається до стороннього БПлА на відстань 0,1−6 метрів, система AirNet виявляє ціль у зоні дії.

«AirNet аналізує отриману інформацію, після чого відправляє команду на підпал піропатрона», – йдеться у повідомленні.

Потім здійснюється відстріл спеціальної сітки на дальність 5−10 метрів, яка охоплює лопаті двигунів ворожого БПЛА, блокуючи його подальший рух.

Сіткомет важить 780 грамів і може встановлюватися на будь-які платформи фото: Мілітарний

«Оператору не потрібно розраховувати час – система робить це самостійно», – розповіли представники компанії. Систему AirNet активують і керують із пульта управління БПЛА, на якому її змонтовано, заявили вони.

«Спійманий БПЛА залишається прикріпленим до дрона, що дає змогу оператору транспортувати його в безпечне місце. Міцність нитки для транспортування становить до 20 кг. Якщо захоплений БПЛА становить потенційну загрозу або його вага перевищує транспортні можливості дрона, оператор може дистанційно активувати механізм скидання, від'єднавши сітку разом із ворожим БПЛА», – пише видання.

Після виконання місії оператор має швидко замінити картридж із сіткою і піропатрон, що і забезпечує готовність системи до повторного використання, розповіли представники AirNet.

Надійність досягається завдяки простій механіці: у системі лише дві рухомі частини – бойок для підпалу капсули і важки, які вилітають із розтруба, пише видання

«Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БПЛА», – підсумували в AirNet.

Нагадаємо, що інколи російські розвідувальні БПЛА годинами кружляють над українською територією і їх не збивають одразу сили ППО. Причини можуть бути технічними або тактичними, розповів фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому».

У березні оператори дронів РУБпАК 122 окремої бригади знищили нерозірваний російський КАБ за допомогою FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 122 окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ.