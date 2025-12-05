Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою
AirNet представила сіткомет для перехоплення навіть великих дронів
фото: Мілітарний

Розробка дозволяє перехоплювати БПЛА на дистанції до 10 метрів

Українська компанія AirNet розробила для БПЛА спеціальну систему-сіткомет із власним радаром, який автоматично виявляє ворожі дрони та запускає в них сітку. Про це повідомляє портал Мілітарний з посиланням на слова представника компанії AirNet.

«Сітчаста система AirNet, вагою 780 грамів, має модульну конструкцію і може встановлюватися на будь-які платформи. Система працює за принципом «plug-and-play» – достатньо під'єднати живлення і піднятися вище п’яти метрів – активується радар. Радар дає змогу визначати тривимірні координати (відстань, азимут, висота) рухомих об'єктів у заданому секторі», – пише видання.

За словами представників компанії, коли дрон наближається до стороннього БПлА на відстань 0,1−6 метрів, система AirNet виявляє ціль у зоні дії.

«AirNet аналізує отриману інформацію, після чого відправляє команду на підпал піропатрона», – йдеться у повідомленні.

Потім здійснюється відстріл спеціальної сітки на дальність 5−10 метрів, яка охоплює лопаті двигунів ворожого БПЛА, блокуючи його подальший рух.

Сіткомет важить 780 грамів і може встановлюватися на будь-які платформи
Сіткомет важить 780 грамів і може встановлюватися на будь-які платформи
фото: Мілітарний

«Оператору не потрібно розраховувати час – система робить це самостійно», – розповіли представники компанії. Систему AirNet активують і керують із пульта управління БПЛА, на якому її змонтовано, заявили вони.

«Спійманий БПЛА залишається прикріпленим до дрона, що дає змогу оператору транспортувати його в безпечне місце. Міцність нитки для транспортування становить до 20 кг. Якщо захоплений БПЛА становить потенційну загрозу або його вага перевищує транспортні можливості дрона, оператор може дистанційно активувати механізм скидання, від'єднавши сітку разом із ворожим БПЛА», – пише видання.

Після виконання місії оператор має швидко замінити картридж із сіткою і піропатрон, що і забезпечує готовність системи до повторного використання, розповіли представники AirNet.

Надійність досягається завдяки простій механіці: у системі лише дві рухомі частини – бойок для підпалу капсули і важки, які вилітають із розтруба, пише видання

«Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БПЛА», – підсумували в AirNet.

Нагадаємо, що інколи російські розвідувальні БПЛА годинами кружляють над українською територією і їх не збивають одразу сили ППО. Причини можуть бути технічними або тактичними, розповів фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому».

У березні оператори дронів РУБпАК 122 окремої бригади знищили нерозірваний російський КАБ за допомогою FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 122 окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: радари розробка дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото ілюстративне
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
30 листопада, 07:00
Росія завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини, поблизу кордону з Румунією
Румунія евакуювала ціле село через удар російського дрона по кораблю на Одещині (відео)
17 листопада, 15:21
B-52 помічено з крилатою ракетою-невидимкою нового покоління ВПС США
США засвітили прототип новітньої ядерної ракети
13 листопада, 10:11
У Вільнюсі затримали чоловіка, який запускав дрон у забороненій зоні біля аеропорту
Біля аеропорту Вільнюса затримано оператора дрона
Сьогодні, 01:00
У рибальських портах уздовж узбережжя Бретані накопичуються викинуті рибальські сіті
Рибалки з Франції допомагають захищати українців від російських дронів
8 листопада, 16:52
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
13 листопада, 10:13
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу на столичній Оболоні 14 листопада 2025 року
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
14 листопада, 16:14
Супутникові знімки підтверджують, що СБУ успішно знищила чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф»
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
15 листопада, 19:34
OpenAI запускає спеціальний режим заради швидкості та персоналізації ChatGPT
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
Вчора, 10:37

Події в Україні

В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою
В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня
Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua