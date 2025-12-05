Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала безпілотниками Харківщину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
фото з відкритих джерел

Російські БпЛА влучили у непрацююче промислове підприємство

У ніч на 5 грудня Чугуїв на Харківщині зазнав чергового масованого обстрілу. Пр це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Чугуїв Галину Мінаєву.

Мінаєва повідомила, що російські БпЛА влучили у непрацююче промислове підприємство, спричинивши значні пошкодження адміністративного корпусу та подальшу пожежу. Співробітники ДСНС проводять роботи з локалізації та ліквідації займання, а площа пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. Інформація про постраждалих досі не надходила.

Крім того, у віддаленому мікрорайоні міста зафіксовано влучання трьох БпЛА. Вони поцілили в будівлю, яка раніше вже була зруйнована внаслідок попередніх обстрілів. У результаті цього удару також виникла пожежа, проте постраждалих серед населення немає. 

Як відомо, у ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє міська голова Чугуєва, Галина Мінаєва.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Теги: пожежа Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вчора, 05:24
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
Загоряння виникло в одному з боксів гаражного кооперативу, що використовувався як СТО
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)
28 листопада, 19:12
Пожежа на авіазаводі
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
25 листопада, 02:01
Ворог явно намагається обійти потенційно потужний «вузол» оборони ЗСУ у районі Колодязного з півночі
Ворог хоче відкусити вагомий шматок Харківщини. Огляд фронту
24 листопада, 11:00
У Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція
У Шевченківському районі Києва в квартирі вибухнула зарядна станція (фото)
20 листопада, 14:57
На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху
На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху
20 листопада, 01:57
Майже по всьому окупованому Донецьку немає світла
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
16 листопада, 23:10
Окупанти атакували Запоріжжя
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
6 листопада, 05:51

Події в Україні

Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня
Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії
Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності
Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua