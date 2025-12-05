Росія атакувала безпілотниками Харківщину

Російські БпЛА влучили у непрацююче промислове підприємство

У ніч на 5 грудня Чугуїв на Харківщині зазнав чергового масованого обстрілу. Пр це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Чугуїв Галину Мінаєву.

Мінаєва повідомила, що російські БпЛА влучили у непрацююче промислове підприємство, спричинивши значні пошкодження адміністративного корпусу та подальшу пожежу. Співробітники ДСНС проводять роботи з локалізації та ліквідації займання, а площа пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. Інформація про постраждалих досі не надходила.

Крім того, у віддаленому мікрорайоні міста зафіксовано влучання трьох БпЛА. Вони поцілили в будівлю, яка раніше вже була зруйнована внаслідок попередніх обстрілів. У результаті цього удару також виникла пожежа, проте постраждалих серед населення немає.

Як відомо, у ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє міська голова Чугуєва, Галина Мінаєва.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.