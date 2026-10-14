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Повітряні сили повідомили про нюанс з попередженнями партнерів під час нічної атаки балістикою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Повітряні сили повідомили про нюанс з попередженнями партнерів під час нічної атаки балістикою
Партнери не попередили Україну про першу хвилю атаки окупантів
фото: Офіс президента України

Інформація від партнерів надходила не перед усіма хвилями російських ударів

Під час першої хвилі нічної атаки балістичними ракетами Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів. Водночас про три наступні хвилі ударів уночі українську сторону вже попередили. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефеірі телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».

«Під час першої атаки партнери не повідомили нам про балістику, але три наступні хвилі атак вночі вже були з попередженнями від них», – сказав Ігнат.

Ігнат не уточнив, чому партнери не попередили Україну про першу атаку, а також не навів подробиць щодо джерел інформації чи часу надходження повідомлень. Водночас, його слова підтверджують заяви про те, що США все ж не обмежували обмін розвідданими з Україною. 

Варто нагадати, що у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. За даними столичної прокуратури, внаслідок вечірньої та ранкової атак ворога по Києву четверо загиблих, 25 постраждалих.

Внаслідок вечірньої атаки РФ по столиці у Деснянському районі загинули троє жінок, ще 19 людей поранені. Серед постраждалих – семирічна дівчинка, у неї порізи та опіки руки.

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Теги: Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ війна балістичні ракети

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