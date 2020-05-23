Для виборів в ОРДЛО російські війська повинні бути виведені у серпні – Резніков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори в окупованих районах можуть відбутися тільки після виведення російських військ

Для проведення місцевих виборів на Донбасі потрібно виконати критерії, які встановлює ОБСЄ

Щоб у жовтні 2020 року на тимчасово окупованій частині Донбасу відбулися місцеві вибори за українським законодавством, російські війська необхідно вивести з ОРДЛО протягом найближчих двох місяців.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Якщо там зараз знаходяться іноземні війська плюс збройні бандформування, якщо там немає контролю з боку українського уряду, то, відповідно, офіцер безпеки [ОБСЄ] не зможе гарантувати безпеку для спостерігачів... Це означатиме, що для того, щоб там можна було провести законні вибори згідно з Копенгагенськими стандартом та українським законодавством, там має бути безпечна територія. І, відповідно, десь у серпні місяці мають уже бути виведені звідти війська, проведено роззброєння і демобілізацію... Два місяці залишилося», – сказав він.

Віцепрем'єр зазначив, що в серпні 2020 року має розпочатися передвиборча кампанія, і для проведення місцевих виборів потрібно виконати критерії, які встановлює ОБСЄ.

«Ми готові проводити вибори, у тому числі в окремих районах Донецької та Луганської областей, за умови виконання Мінських угод, у першу чергу, безпекових, оскільки вони йдуть першими по черзі. А це означає виведення іноземних, російських військ із території України, а також роззброєння всіх незаконних бандформувань... установлення контролю над кордоном із Росією», – пояснив Резніков.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до виборів.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив новий склад української делегації для участі у тристоронній контактній групі. Очолює українську делегацію раніше колишній президент Леонід Кучма, що «має забезпечити наступність і непорушність українських позицій».