Україна закликає держави до пошуку шляхів збереження режиму «відкритого неба», – МЗС



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Міністерство закордонних справ України оприлюднило коментар у зв’язку із намірами США вийти з Договору з відкритого неба

«Ефективність Договору з відкритого неба знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ», – МЗС

Міністерство закордонних справ України оприлюднило на своєму сайті офіційний коментар у зв’язку із намірами США вийти з Договору з відкритого неба (ДВН).

«Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього Договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями», – зазначили в МЗС.

У коментарі йдеться про те, що, починаючи з моменту підписання (24 березня 1992 р.), Україна завжди була відданою ДВН, який є одним з базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями та об’єднує 34 держави-учасниці, включаючи європейські країни, США та Канаду.

Режим «відкритого неба» сприяв імплементації Резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Зокрема, проведення спостережного польоту США за участю багатонаціональної команди іноземних інспекторів уздовж північного узбережжя АР Крим сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах.

Проте, починаючи з 2015 р., роль та ефективність ДВН у цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей внаслідок їх окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України.

Водночас, заради збереження верифікаційного режиму «відкритого неба», Україна закликає всіх держав-учасниць докласти максимальних зусиль для пошуків виходу з ситуації, що склалася.

Нагадаємо, 21 травня США заявили про намір вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє беззбройні спостережні польоти над територіями держав-учасниць. Таке рішення було спричинене численними порушеннями з боку Росії.