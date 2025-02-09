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Захід може посадити Путіна за стіл переговорів: ексрадник НАТО назвав дві умови

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Захід може посадити Путіна за стіл переговорів: ексрадник НАТО назвав дві умови
Москву можна вразити за умови, якщо Захід повністю використає своє економічне та військове домінування
фото з відкритих джерел

Москву можна вразити за умови, якщо Захід повністю використає своє економічне та військове домінування

Захід може розчавити кремлівського диктатора Володимира Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів, але лише за допомогою мислення КДБ і тактики Холодної війни. Так вважає ексзаступник помічника міністра оборони США з питань Європи і політики НАТО, експерт із зовнішньої політики і військових питань Ян Бжезинський в інтерв'ю The Sun.

На думку Бжезинського, Москву можна вразити за умови, якщо Захід повністю використає своє економічне та військове домінування.Замість того, щоб шукати врегулювання шляхом переговорів, вважає експерт, слід зосередитися на переважанні можливостей Росії продовжувати війну.

«Я вважаю, що росіяни продовжуватимуть війну і матимуть можливість просуватися вперед досить довго. Я справді вважаю, що Росію можна перемогти в цій війні. І це не означає, що потрібно бігти в Росію і просити про угоду, щоб закінчити війну. Потрібно вникнути в радянський менталітет», – зауважив Бжезинський.

Він також упевнений, що для наближення переламного моменту, Заходу потрібно застосувати ту саму тактику, яка допомогла придушити СРСР. А саме: посилення військової підтримки України, посилення економічного тиску на РФ і запуск агресивної інформаційної кампанії, спрямованої на політичну еліту РФ.

Бжезинський в інтерв'ю також пояснив, що головна мета полягає в тому, щоб Путіну довелося зосередитися на проблемах усередині Росії. Він упевнений, що це змусить російського президента відмовитися від своїх експансіоністських амбіцій.

«Історія повторюється, тож лише повернення до тактики Холодної війни може остаточно поставити Путіна на коліна», – заявив експерт.

Витрати на оборону країн НАТО вже вдесятеро перевищують щорічний військовий бюджет Росії, який оцінюють у 120-150 млрд доларів. За його словами, Захід поки що не зміг застосувати всі свої сили, щоб завершити війну на умовах України.

«Нам ще належить завдати справжнього удару по російській економіці. Ми можемо це зробити. Ми цього не зробили, і це дозволяє російській військовій машині рухатися вперед», – сказав він.

Бжезинський запевнив, що більш агресивний підхід, включно з перекриттям доступу до західних фінансових систем і скороченням енергетичних доходів РФ, допоможе завдати нищівного удару по Кремлю. Ба більше, Бжезинський упевнений, що Заходу варто підірвати авторитет Путіна всередині Росії шляхом залучення самих росіян.

Експерт додав, що Україна повинна стати членом Альянсу, щоб країна отримала довгострокові гарантії безпеки:

«Це, ймовірно, єдине, що переконає Путіна в тому, що Україна більше не перебуває в сірій зоні, вразливій для його амбіцій».

Навіть у разі підписання мирної угоди, міцний мир між Росією та Україною навряд чи збережеться протягом багатьох поколінь, зазначив експерт. Він наголосив, що жорстокість російського вторгнення завдала занадто глибоких ран, щоб залікувати їх у найближчому майбутньому.

«Це наслідок тієї дикості і кривавої розправи, яку росіяни влаштували над українцями», – сказав Бжезинський.

За словами експерта, Україні буде важко мати мирні відносини з РФ, поки Путін перебуває при владі. Він заявив, що найкращим сценарієм може стати тривала, але стабільна конфронтація – подібно до Холодної війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

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Теги: історія санкції бюджет путін Дональд Трамп Україна президент росіяни

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