Зеленський ввів у дію нові санкції

Президент підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання

Обмеження запроваджені строком на 10 років

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкційні рішення Ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться в указах президента №67/2025 та №68/2025.

До списку санкцій увійшли громадяни РФ і Ірану. За словами президента, у санкційні списки потрапили капітани суден «тіньового флоту» РФ та причетні до нього особи.

Також під обмеження потрапили: перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступних міністра Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало та директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Крім того, під санкції потрапив президент Спілки музеїв Росії, гендиректор підсанкційного «Державного Ермітажу» Михайло Піотровський, директор підсанкційного «Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна» Єлизавета Лихачова, та керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, який був безпосередньо залучений у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

До списку потрапили незаконно зареєстровані на окупованих територіях «Державний історико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський», «Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник», «Центральний музей Тавриди».

Серед обмежувальних заходів, що застосовуватимуться до підсанкційних осіб

блокування активів;

обмеження торгівельних операцій;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна України тощо.

Санкції запроваджено строком на 10 років. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій.

До слова, Зеленський вже повідомляв, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було ухвалено рішення про запровадження нових санкційних пакетів.