Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський ввів у дію нові санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський ввів у дію нові санкції
Президент підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Обмеження запроваджені строком на 10 років

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкційні рішення Ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться в указах президента №67/2025 та №68/2025.

До списку санкцій увійшли громадяни РФ і Ірану. За словами президента, у санкційні списки потрапили капітани суден «тіньового флоту» РФ та причетні до нього особи.

Також під обмеження потрапили: перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступних міністра Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало та директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Крім того, під санкції потрапив президент Спілки музеїв Росії, гендиректор підсанкційного «Державного Ермітажу» Михайло Піотровський, директор підсанкційного «Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна» Єлизавета Лихачова, та керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, який був безпосередньо залучений у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

До списку потрапили незаконно зареєстровані на окупованих територіях «Державний історико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський», «Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник», «Центральний музей Тавриди».

Серед обмежувальних заходів, що застосовуватимуться до підсанкційних осіб

  • блокування активів;
  • обмеження торгівельних операцій;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна України тощо.

Санкції запроваджено строком на 10 років. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій.

До слова, Зеленський вже повідомляв, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було ухвалено рішення про запровадження нових санкційних пакетів.

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський президент росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У російського режиму є ворожі цілі не лише стосовно України, але й всієї Європи»
Якщо країни ЄС разом з Україною не увійдуть у колективну самооборону, то війна прийде на їх території
6 сiчня, 12:54
Добре горить. Волгоградський нафтопереробний завод у полум’ї
Бавовна у Сталінграді. Українські дрони «привітали» Росію з визначною датою Агресор
3 лютого, 16:00
Мадуро (у центрі), його дружина Сілія Флорес (ліворуч) і президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес прибувають до Національної асамблеї на церемонію присяги Мадуро в Каракасі 10 січня
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
10 сiчня, 18:52
Спостерігається суттєва зміна цін на нафту
Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters
13 сiчня, 11:47
Окупанти не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки
У Торецьку погіршується оперативна обстановка – DeepState
14 сiчня, 07:20
Дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал»
Сили оборони вдруге вдарили по Енгельсу: знищено паливо для Ту-160
14 сiчня, 12:17
У двох країнах Європи суттєво скоротилися запаси газу – GIE
У двох країнах Європи суттєво скоротилися запаси газу – GIE
17 сiчня, 15:05
Звіт ISW щодо війни в Україні 26 січня
Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW
27 сiчня, 05:28
Суддя скасувала постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язала провести новий медогляд
Військовозобов’язаний у суді скасував висновок ВЛК про придатність до служби
25 сiчня, 17:52

Політика

Зеленський ввів у дію нові санкції
Зеленський ввів у дію нові санкції
Зеленський пообіцяв кадрові рішення на тлі проблем з доступністю ліків
Зеленський пообіцяв кадрові рішення на тлі проблем з доступністю ліків
Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду
«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
29K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
24K
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
23K
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
22K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua