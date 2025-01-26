Російські війська окупували Времівку, що на Донеччині – Deep State

Росіяни просуваються на Донеччині

У ніч проти 26 січня аналітики Deep State оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, Ворог окупував Времівку, що на Донеччині.

Також окупантам вдалось просунутись у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного, а також біля Слов'янки.

До слова, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що українські війська відбили втрачені позиції під Торецьком. Водночас росіяни просунулися біля Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.