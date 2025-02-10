Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле
фото: патрульна поліція Києва

У Києві патрульні затримали автівку КІА, яка їхала з пробитим колесом. За кермом був водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння

Одразу двох нетверезих водіїв, позбавлених права керування, виявили патрульні. Про це повідомила патрульна поліція Києва. 

Повідомляється, що патрулюючи Солом'янський район, інспектори помітили автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху. Вони зупинили автівку та, спілкуючись з керманичем, виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

За словами правоохоронців, пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився. Тож його було відсторонено від кермування транспортним засобом та, складаючи відповідні адміністративні матеріали, помітили іншу автівку КІА, яка їхала з пробитим колесом.

«Ми зупинили транспортний засіб. За кермом перебував чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле», – повідомили патрульні.

Як виявилося, обидва громадяни вже притягалися до адміністративної відповідальності за нетверезу їзду та позбавлені права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Інспектори відсторонили чоловіків від керування та склали на них відповідні адміністративні матеріали:

  • постанови за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП;
  • протоколи за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.

За інформацією на Facebook-сторінці патрульної поліції Чернівецької області, допустимий вміст алкоголю в крові водіїв – 0,2 проміле. Понад 3 проміле – вважають критичним станом та алкогольним отруєнням, а рівень алкоголю від 5 проміле – смертельною дозою.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оперетавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле. Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також:

Теги: водій автомобіль поліція чоловік правила Київ алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одному з підприємств ОПК Джузеппе Каво Драгоне ознайомився з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї
Зеленський показав голові Військового комітету НАТО українську далекобійну зброю
8 лютого, 22:45
Влада закликала місцевих жителів зберігати спокій
Влада попередила жителів Дарницького району Києва про роботу вибухотехніків
3 лютого, 16:03
Дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
28 сiчня, 12:24
Для охорони литовсько-білоруського кордону будуть задіяні додаткові сили та засоби
Литва посилює охорону кордонів через вибори в Білорусі
26 сiчня, 10:24
Правоохоронці встановили двох учасниць конфлікту
У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування
23 сiчня, 22:38
На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції
На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції
23 сiчня, 21:54
«Волинська служба новин» зʼясувала, що загибла родом із Ковеля. Вона працювала лікарем-дерматологом, косметологом та трихологом
Загибель лижниці на Драгобраті. Подруга розповіла моторошні деталі трагедії
21 сiчня, 14:36
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
18 сiчня, 16:22
Оце так хуртовина!
Київ та область засипає снігом
11 сiчня, 01:46

Новини

НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
Скандал навколо закриття Art Ukraine Gallery. ТРЦ «Домосфера» зробив заяву
Скандал навколо закриття Art Ukraine Gallery. ТРЦ «Домосфера» зробив заяву
Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій
Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій
Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні
Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
79K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
20K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
15K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua