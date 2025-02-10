Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння

У Києві патрульні затримали автівку КІА, яка їхала з пробитим колесом. За кермом був водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння

Одразу двох нетверезих водіїв, позбавлених права керування, виявили патрульні. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Повідомляється, що патрулюючи Солом'янський район, інспектори помітили автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху. Вони зупинили автівку та, спілкуючись з керманичем, виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

За словами правоохоронців, пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився. Тож його було відсторонено від кермування транспортним засобом та, складаючи відповідні адміністративні матеріали, помітили іншу автівку КІА, яка їхала з пробитим колесом.

«Ми зупинили транспортний засіб. За кермом перебував чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле», – повідомили патрульні.

Як виявилося, обидва громадяни вже притягалися до адміністративної відповідальності за нетверезу їзду та позбавлені права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Інспектори відсторонили чоловіків від керування та склали на них відповідні адміністративні матеріали:

постанови за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП;

протоколи за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.

За інформацією на Facebook-сторінці патрульної поліції Чернівецької області, допустимий вміст алкоголю в крові водіїв – 0,2 проміле. Понад 3 проміле – вважають критичним станом та алкогольним отруєнням, а рівень алкоголю від 5 проміле – смертельною дозою.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оперетавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле. Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.