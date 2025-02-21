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Київ атакують ворожі дрони, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття, повітряна тривога ще триває

Вже четверту ніч поспіль Київ атакують російські дрони. У столиці та на Київщині працюють сили ППО. Протиповітряники збивають ворожі безпілотники. 

О 21:38 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли, що тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Згодом інформацію підтвердив очільник КМВА Тимур Ткаченко, він зазначив, що поблизу Києва ворожі БпЛА. 

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО.

Столична влада закликає громадян, перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що днями вночі у Голосіївському районі міста Києва впали уламки знешкодженого ворожого БпЛА. Також унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги. 

Нагадаємо, триває 1094-й день повномасштабної війни.

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Теги: тривога

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