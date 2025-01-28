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У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ
У камерах осіб, причетних до вибивання неіснуючих боргів із ув'язненого, було проведено санкціоновані обшуки
фото: Національна поліція України

За словами вимагачів, чоловік нібито порушив «закони» злочинного світу, тож мав сплатити «штраф» – $10 тис. у «общак» для потреб «ворів в законі», які перебувають на території країни-агресора.

Четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з росії, так званих «ворів в законі». Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Знаходячись у столичному слідчому ізоляторі, четверо чоловіків, уродженців Грузії, Таджикистану та Азербайджану, один з яких мав статус особи підвищеного злочинного впливу серед криміналітету, організували схему поборів із співкамерника. За словами вимагачів, чоловік нібито порушив «закони» злочинного світу, тож мав сплатити «штраф» – $10 тис. у «общак» для потреб «ворів в законі», які перебувають на території країни-агресора.

Четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника
Четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника
фото: Національна поліція України

Судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, змовники почали застосовувати до своєї жертви фізичне та психологічне насилля, аби той сплатив їм гроші за можливість «спокійно» жити у камері. У разі відмови – погрожували жорстокою розправою.

У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ фото 1
фото: Національна поліція України

За умовою спільників співкамерник через знайомих на волі мав передати гроші посередниці одного із учасників групи. Лише після цього вони обіцяли залишити ув‘язненого у спокою.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції Києва затримали жінку в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання грошей. Одночасно, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, у камерах осіб, причетних до оборудки провели санкціоновані обшуки.

У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ фото 2
фото: Національна поліція України

Наразі чотирьом змовникам слідчі поліції оголосили про підозру за ч.4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ фото 3
фото: Національна поліція України

Крім того, одному з фігурантів готується вручення підозри за ч.3 ст.255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Нацполіція затримала організовану транснаціональну злочинну групу, яка налагодила наркотрафік до Київського слідчого ізолятора (СІЗО) та тероризували його утриманців.  Повідомляється, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки «вора в законі», що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників вони залучили «смотрящих» в установі та жителів столиці. Сімом фігурантам повідомлені підозри, п’ятьох з них затримано та взято під варту.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 мільярда гривень. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися. Тут принцип такий – чим більше ми викриваємо наркосиндикатів, тим більше мінімізуємо обіг наркотиків по країні. Ми приділяємо особливу увагу знешкодженню економічного підґрунтя наркозлочинності, позбавляючи зловмисників ресурсів для продовження їхньої незаконної діяльності. Так, на майно наркоторговців накладено арешт та вилучено їх майна на понад 160 млн грн», – повідомив Іван Вигівський.

За словами Вигівського, у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. 

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Теги: гроші штраф чоловік СІЗО

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