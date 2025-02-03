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ЄС виділить декілька мільйонів на підтримку російських і білоруських журналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС виділить декілька мільйонів на підтримку російських і білоруських журналістів
Єврокомісія вважає, що незалежні ЗМІ «відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійного потоку інформації для російської та білоруської аудиторії»
фото з відкритих джерел

Лише у 2024 році 1,5 тис. журналістів і редакцій із Росії та Білорусі втекли або переїхали до країн ЄС

Європейська комісія спрямує 3 млн євро на підтримку російських і білоруських журналістів, які працюють у Європейському Союзі. Про це йдеться на сайті відомства.

Кошти підуть на створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів, які «сприяють створенню плюралістичного медіасередовища».

За оцінками Єврокомісії, лише у 2024 році 1,5 тис. журналістів і редакцій із Росії та Білорусі втекли або переїхали до країн ЄС. З 3 лютого до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на конкурс на підтримку журналістів.

Як зазначається на сайті Єврокомісії, це вже другий конкурс на фінансування незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі. Попередній – відбувся у 2023 році з бюджетом 2,2 млн євро.

Як відомо, російськомовне видання «Медуза», що базується в Латвії, запустило рекламну кампанію за кордоном. У відео воно використало кадри війни в Україні. У ній, зокрема, використали кадри вибухів в Україні та Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

До слова, німецька креативна агенція Lure, яка створила для російської «Медузи» рекламу, використавши кадри руйнації в Україні та Ярослава Базилевича, родина якого загинула через удар РФ по Львову, зупинила кампанію.

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Теги: Єврокомісія Європейський союз росіяни журналіст фінансування

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