Замороження грантів від USAID. Нардеп пояснив, чому це потрібно, соцмережа відреагувала

Офіс USAID в Україні отримав наказ від Держдепу США призупинити всі проєкти та видатки на них

Народний депутат України Мар'ян Заблоцький опублікував звіт проєктів USAID, які фінансувалися коштами США. Він наголосив, що підтримує призупинку фінансування та їхній аудит. Про це він написав у соцмережах.

За його словами, в Україні наразі є 112 чинних таких проєктів USAID на $7 млрд, які розписані по рокам. Однак, депутат наголосив, що всі проєкти мають ряд проблем.

«Біда номер один: майже всі вони зводяться до безкінечних круглих столів та конференцій, а тому є бездарними і безсенсовими. Біда друга, основна: більша частина цих коштів залишаються в самих США як чистий прибуток приватних компаній-виконавців цих грантів. Аби нарешті добитись якихось змін, я починаю публікувати звіти цих проектів. Ось перший яскравий приклад: $297 млн на комунікації на три роки. Хто зі світу культури в курсі, що нам виділили на зйомки фільмів суму, за яку би було реально зняти Аватар 3? Росіяни рівно стільки ж з державного бюджету виписують на свій кінематограф, а ви ж розумієте, що на пропаганду вони не скупляться», - написав депутат.

Так, серед проєктів, які фінансувалися США за півроку 2024, були такі:

Підтримка у створенні YouTube ток-шоу під назвою «Ебаут»;

Підтримка музичного гурту TVORCHI у створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України;

Громадська організація "Зміни", також відома як Don't Take Fake (DTF), є визначним впливовим діячем та прихильником електронної музичної сцени з попереднім досвідом організації визначних культурних подій, включаючи перший табір для електронних музикантів Mirage Camp;

Громадська організація "Зміни", також відома як Don't Take Fake (DTF), є визначним впливовим діячем та прихильником електронної музичної сцени з попереднім досвідом організації визначних культурних подій, включаючи перший табір для електронних музикантів Mirage Camp; Підтримка компанії Film UA у виробництві документального фільму під назвою «Тісто». Дослідження, вступні зустрічі з командою творців телесеріалу, поїздка до Відня;

Випущено першу серію проекту «КоледжCheck»;

Випущено другий сезон проекту «Українські палаци. Золота доба».

«І таких проектів десятки. Можливо, воно комусь і потрібно. Але навіщо це американським платникам податків, я не зовсім розумію. І чому нам не просити кошти на щось явно більш необхідне? Новий керівник Держдепу Марко Рубіо давно це хотів реформувати. Пам’ятаю добре розмови з його командою, які пропонували, аби суми йшли напряму в країни, а не збагачували декількох людей в Штатах під видом допомоги іншим державам», – наголосив політик.

У коментарях під дописом ексміністр праці та соціальної політики України Павло Розенко додав, що є ще багато проєктів, до яких також виникають питання щодо доцільності.

Ексзаступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ Костянтин Корсун також підтримав доцільність рішення США щодо аудиту від проєктів.

Громадський діяч Юрій Гончаренко підтримав рішення аудиту. На його думку, більшість гуманітарних проєктів, як підтримка енергонезалежності, знову отримають кошти. Він наголосив, що «українці мають не обурюватися з цієї паузи, а зробити ревізію своїх проєктів».

Водночас багато користувачів звертали увагу, що від такого рішення США безпосередньо постраждають галузі, де ця допомога, на їхню думку, була ефективною: енергетика, медицина, освіта.

Зауважимо, що державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Згодом дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги.