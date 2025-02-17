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В Україні введено аварійні відключення світла через російські атаки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні введено аварійні відключення світла через російські атаки
В «Укренерго» заявили, що першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес
колаж: glavcom.ua

Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти

По всій Україні діють аварійні відключення світла внаслідок російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в «Укренерго».

Спершу ДТЕК повідомляв, що відключення діють лише у Києві, та на Київщині й Дніпропетровщині. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Згодом в «Укренерго» заявили, що по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Тоді генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що серйозних наслідків для енергосистеми немає. 

До слова, 11 лютого вводилися обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго». Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Теги: росія бізнес Укренерго ворог відключення обмеження відключення світла

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