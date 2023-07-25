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Атака на Черкащину: влада повідомила, куди влучили ворожі дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Черкащину: влада повідомила, куди влучили ворожі дрони
Унаслідок атаки минулось без потерпілих і пожеж
фото ілюстративне

Росія атакувала Черкащину ударними БпЛА

У ніч проти 25 липня російські загарбники атакували Черкащину з використанням дронів. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два «шахеди» поцілили в поля, ще один – у порожній с/г ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи», – йдеться у повідомленні.

Табурець також просить мешканців Черкащини не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

До відома, уночі 25 липня сили протиповітряної оборони України виявили і знешкодили всі повітряні цілі, якими ворог намагався атакувати Київ. 

У Києві та області повітряна тривога лунала приблизно з 1:57 до 5:01. Також небезпека фіксувалася у східних, південних, північних, центральних і низці західних регіонів. Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичним озброєнням. 

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Теги: окупанти небезпека населення ворог Черкащина

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