Україна близька до великого успіху. Естонська розвідка заінтригувала заявою
Біля Бахмута окупанти поставлені у важке положення
Глава естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що армія РФ страждає від дефіциту снарядів і це дозволить захисникам України здійснити успішні операції. Про це передає ERR.
Гросберг наголосив, що ЗСУ далекобійною зброєю знищують штаби, склади з боєприпасами та логістичні центри окупантів.
«Усе це свідчить про те, що українці близькі до великого успіху», – сказав він.
За словами розвідника, біля Бахмута окупанти поставлені у важке положення і це змушує загарбників відправляти туди свої елітні підрозділи, які так само несуть великі втрати. – «У якийсь момент це має призвести до більшого успіху».
Щодо Запорізького напрямку у очільника естонської розвідки теж оптимістичні погляди, тому що там, за його словами, ЗСУ просуваються вперед і закріплюються на нових позиціях. Ресурси Російської Федерації вичерпуються.
Гросберг також похвалив бійців Сил оборони України за ліквідацію генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.
Нагадаємо, кілька днів тому в районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
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