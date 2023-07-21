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Очільник Куп’янська пояснив, чого цивільні бояться більше ніж прильотів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник Куп’янська пояснив, чого цивільні бояться більше ніж прильотів
Жителі Куп'янська не хочуть виїжджати з міста, бо хвилюються через своє майно
фото з відкритих джерел

60% населення, що залишилося у місті – пенсіонери, які не готові кинути свої речі

Більшість жителів Куп’янська не хочуть виїжджати з міста, бо хвилюються через своє майно. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому»  голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Більшість з них спираються на якісь матеріальні цінності. Мовляв, у них же тут квартира, речі. Переконати їх, що не це головне – не виходить. Будь-яким способом, будь-якими умовляннями не виходить», – сказав Беседін.

За словами очільника Куп’янська, більшу частину людей, які не хочуть виїжджати із міста належать до категорії пенсійного віку.

«60% – це пенсіонери, решта працюють в органах державної влади, місцевому самоврядуванні, у сферах критичної інфраструктури. Також це поліція, Держслужба з надзвичайних ситуацій», – пояснив Беседін.

Голова Куп’янської міської військової адміністрації каже, наразі в місті працюють комунальні підприємства, пошти, органи влади.

«Укрпошта», «Нова пошта» працюють, термінали, банкомати також. Покласти гроші на рахунок чи зняти можна без проблем. Відділення Пенсійного фонду працює… Немає відділень банків відкритих, із цим проблема», – зауважив Беседін.

Як зазначає очільник Куп’янська, на території громади не функціонує жодне з великих підприємств.

«Це, наприклад,  Куп’янський молочно-консервний комбінат «Заріччя», Куп’янський м'ясокомбінат, «Українська рибна компанія» (Ukrainian fish company), відома у всьому світі. Також не працює комбінат «Кулиничі». Але головне, не працює «Укрзалізниця». А це, до речі, один із найбільших платників податків у Куп’янській громаді. Хіба що вузлова станція «Куп’янськ-Вузловий» працює, це 2% від потенціалу, який був до війни», – повідомив Беседін.

Нагадаємо, українські захисники використовують тактичне новаторство під Бахмутом і поступово витісняють ворога, попри те що в окупантів є значні переваги в озброєнні на кількості особового складу.

До слова, триває 530 доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», шість крилатих ракет «Онікс», одну крилату ракету Х-59 та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: пенсіонери місто майно населення Куп'янськ

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