Скільки треба часу, аби розмінувати Україну. Експерти назвали жахливі цифри

Російські окупанти рясно замінували українські землі

Розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів. Такий строк у бесіді з журналістами The Washington Post назвали опитані експертами.

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«Команди з розмінування дюйм за дюймом повзають місцевістю, використовуючи металошукачі, а іноді й собак, які шукають вибухівку, розкопуючи місце кожного сигналу, не знаючи при цьому, чи знайдуть вони нешкідливий цвях, чи смертоносну міну. За деякими оцінками, один сапер може очистити від 49 до 82 квадратних футів на день (від 4,5 до 7,6 кв. м – ред.), залежно від місцевості та концентрації вибухових речовин», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що рясно заміновані оборонні редути Росії, побудовані за місяці затишшя вздовж лінії фронту, сповільнюють контрнаступ України, який розпочався у червні 2023 року. При цьому кількість мін виявилася настільки значною, що українській армії не вистачає спеціальних машин для розмінування території. Через це часто використовується ручна праця саперів.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил України рухається повільніше тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони.

Литва оголосила про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Також Австрія заявила, що готова допомогти у розмінуванні територій України, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)