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Кремль відреагував на заяву прем’єра Норвегії про статтю щодо Путіна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відреагував на заяву прем’єра Норвегії про статтю щодо Путіна
Кремль також заявив, що стаття FT не відповідає дійсності
фото: AP

Юрій Ушаков погодився з Йонасом Гаром Стере, який назвав неправдивим матеріал Financial Times про переговори з російським президентом

Помічник президента Росії Юрій Ушаков підтримав прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, який розкритикував статтю Financial Times про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Ушакова, інформація видання про зміст розмови не відповідає дійсності, пише «Главком».

«Він правильно зробив. Це якась вигадана інформація. Точніше, не інформація – дезінформація. Про це взагалі не йшлося», – заявив помічник Путіна.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Financial Times опублікувала неправдиву інформацію про його телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Норвезька сторона попросила видання виправити матеріал, проте газета відмовилася вносити зміни.

Йдеться про публікацію FT від 28 жовтня, у якій із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних зі змістом бесіди, стверджувалося, що Путін присвятив значну частину 90-хвилинної телефонної розмови середньовічній історії слов’ян. За даними газети, через це учасники бесіди мали обмаль часу для обговорення війни в Україні та шляхів її завершення.

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Теги: Норвегія путін війна переговори

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