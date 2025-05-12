Розвідка розкрила деталі нової російської крилатої ракети – S8000 «Бандероль»

«Бандероль» оснащена бойовою частиною масою до 150 кг; вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва

Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї» опублікувало технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». Як передає «Главком», про це повідомляє ГУР.

Як зазначили у ГУР, встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство «Кронштадт». Основним її носієм є БпЛА «Оріон» виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

фото: ГУР

«Бандероль» оснащена бойовою частиною масою до 150 кг; вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (РФ, «вніір-прогрес») – також використовується у «гєранях», УМПК, УМПБ;

Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу «чіп і діп» – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки, додали в ГУР.

Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

Нагадаємо, Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Про це пише Reuters з посиланням на слова двох західних чиновників із питань безпеки, передає«Главком».

Відповідні ракети Fath-360 Тегеран відправив Росії ще торік для використання у війні проти України.

Зазначається, що Fath-360 з радіусом дії 120 км дасть змогу військовим РФ обстрілювати позиції ЗСУ, військові об’єкти і населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією.