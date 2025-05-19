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Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
Тепер безпілотники, які «незаконно» перетинають державний кордон Румунії та літають у повітряному просторі без дозволу, дозволяється знищити або нейтралізувати
фото ілюстративне: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Сенат Румунії схвалив законопроєкти ще в лютому 2025 року, однак деякі політичні партії оскаржували це в суді

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав два закони, що дозволяють збивати безпілотники, які порушують повітряний простір держави. Як передає «Главком», про це повідомляє Digi24.

За даними адміністрації президента, 19 травня Боложан підписав указ про оприлюднення двох законів:

  • Закону про проведення військових місій та операцій на території Румунської держави в мирний час;
  • Закону про контроль за використанням національного повітряного простору.

Тепер безпілотники, які «незаконно» перетинають державний кордон Румунії та літають у повітряному просторі без дозволу, дозволяється знищити або нейтралізувати, якщо їхній політ не можуть «узяти під контроль» румунські або військові сили НАТО.

Сенат Румунії схвалив ці два законопроєкти в лютому 2025 року. Однак політичні партії «Альянс за союз румунів» (AUR), «Партії молоді» (POT) і SOS România намагалися оскаржити закони в Конституційному суді. Врешті суд відхилив звернення політичних сил.

Нагадаємо, у березі 2025 року Міністерство оборони Румунії, Служба розвідки та румунське Міністерство внутрішніх справ підтвердили падіння російського безпілотника на території країни. Це вже не перший інцидент з дронами в Румунії. Наприклад, порушення повітряного простору країни безпілотником Міністерство оборони зафіксувало наприкінці грудня минулого року.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Сенат Румунії ухвалив законопроєкт, що надає румунській армії право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

До слова, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів, свідчать дані ЦВК.

Політика підтримали 53,6% виборців. У суперника Дана, голови опозиційної партії «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) Джеордже Сіміона, – 46,40% голосів. У неділю у Румунії відбувся другий тур виборів президента. Перший тур відбувся 4 травня, коли Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

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Теги: Румунія дрон

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