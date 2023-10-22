Атака на Харків: з'явилися фото наслідків

У працівників не було шансу встигнути добігти до укриття

Усі постраждалі є працівниками «Нової пошти»

Усі шестеро загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів по Харкову ввечері 21 жовтня є працівниками «Нової пошти». Семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Працівники підприємства під час удару перебували всередині терміналу «Нової пошти». Постраждалі віком від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.

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«Серед ушпиталених сім людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще семеро – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу», – розповідає Синєгубов.

На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

У «Новій пошті» розповіли, що у працівників, які перебували на інноваційному терміналі, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.

22 жовтня «Нова пошта» оголошує день жалоби: «Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні».

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Нагадаємо, увечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» у Харкові.

Повідомлялося, що ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.