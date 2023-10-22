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Атака на Харків: з'явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків: з'явилися фото наслідків
У працівників не було шансу встигнути добігти до укриття
фото: Суспільне Харків

Усі постраждалі є працівниками «Нової пошти»

Усі шестеро загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів по Харкову ввечері 21 жовтня є працівниками «Нової пошти». Семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Працівники підприємства під час удару перебували всередині терміналу «Нової пошти». Постраждалі віком від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.

«Серед ушпиталених сім людей перебувають  у стані середньої тяжкості. Ще семеро – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу», – розповідає Синєгубов.

На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

У «Новій пошті» розповіли, що у працівників, які перебували на інноваційному терміналі, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.

22 жовтня «Нова пошта» оголошує день жалоби: «Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні».

Нагадаємо, увечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» у Харкові. 

Повідомлялося, що ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. 

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.

Теги: Харків укриття Нова пошта ракета пошта Олег Синєгубов ворог поранення російська ракета

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