Спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна (відео)

«Солнцепьок» було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом

СБУ навела Himars на російський «Солнцепьок»

Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему «Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу. Про це повідомила СБУ.

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«Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи «Солнцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК. Вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Завдяки координації співробітників СБУ та артилеристів ЗСУ «Солнцепьок» було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом.

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«І у фінальному поєдинку з ракетою Himars ворожий «Солнцепьок» відсвяткував свою поразку розкішним салютом», – похвалилася спецслужба.

Зазначимо, що такий «подарунок» окупантам СБУ зробила в день народження російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, триває 591-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення.