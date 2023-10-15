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Окупанти намагаються оточити Куп’янськ: ЗСУ пояснили мотиви ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти намагаються оточити Куп’янськ: ЗСУ пояснили мотиви ворога
Сили, якими атакують росіяни, були акумульовані протягом довгого часу
фото з відкритих джерел

Противник продовжує тиснути та зосереджувати свої зусилля на Лиманському та Куп’янському напрямках

Російські окупанти атакують на Куп’янському напрямку з метою оточити місто та вийти рубіж річки Оскіл, аби пробити сухопутний коридор до Борової. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ворог намагається атакувати нас на Куп’янському напрямку з метою оточити його та вийти на рубіж річки Оскіл і пробити сухопутну компоненту до населеного пункту Борова, проте безуспішно намагається штурмувати наші мінно-вибухові загородження, несе великі втрати та відходить назад», – сказав він.

За словами Євлаша, противник продовжує тиснути та зосереджувати свої зусилля на Лиманському та Куп’янському напрямках. Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили 17 атак противника – 10 в районі Куп’янська та ще 7 поблизу Лиману.

«Противник продовжує застосовувати РСЗО, ствольні системи, також танки, важку броньовану техніку. Також не припиняє завдавати авіаційних ударів. Під час бойових зіткнень з ворогом нам вдалося знищити 165 окупантів на цьому напрямку та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких 2 БТР-80 та одна МТЛБ та ще 3 міномети. Також вдалося вразити 1 пікап та знищити одне укриття ворога», – розповів спікер.

Євлаш зазначив, що ворог продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, також поблизу Торського ворог не припиняє використовувати штурмові загони «Шторм-Z» і різні мотострілецькі та танкові підрозділи з намаганням прорвати нашу оборону, проте захисники тримають стрій та мужньо відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат.

«Зокрема, противник намагається штурмувати і вночі, під погані погодні умови, роздроблюючи різні свої підрозділи, та проводить наступальні дії. Також застосовує свою артилерію по наших позиціях з крайніх максимально граничних дистанцій, аби убезпечити свої артилерійські системи від влучань наших контрбатарейних підрозділів», – сказав він.

Євлаш наголосив, що сили, якими атакують росіяни, були акумульовані протягом довгого часу – це і 25 армія, яка стоїть поблизу Кремінної, і інші мотострілецькі, парашутно-десантні бригади. Проте, за його словами, їхня підготовка залишається на досить невисокому рівні.

«Противник зішкрібав ці резерви, можна так сказати, протягом останнього року і зараз починає їх застосовувати. Однак переважна більшість цих «воїнів» не мають належного рівня підготовки, про що свідчать навіть перехоплення радіопереговорів, що навіть окупанти, які протягом довгого часу стоять на цьому напрямку, самі зазначають, що мотивація, стан та навченість цих сил залишається на невисокому рівні», – зазначив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, у районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу, але окупанти продовжують далі «тиснути».

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни. 

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Теги: окупанти армія укриття місто шторм танки втрати ворог перехоплення росіяни

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