На кордоні однієї з областей активізувалися ворожі диверсійні групи
Активність ворога фіксується упродовж останніх кількох тижнів
Російська окупаційна армія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. Водночас на Харківщині зросла кількість ворожих обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, активність ворога фіксується упродовж останніх кількох тижнів.
«Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме – Харківщина. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області», – зазначив Демченко.
Речник ДПСУ припустив, що росіяни змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що «на Сумському напрямку у них нічого не виходить».
Демченко додав, що на прикордонні Харківщини значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.
Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим або навіть цивільним обʼєктам.
Як відомо, триває 648-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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