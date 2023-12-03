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На кордоні однієї з областей активізувалися ворожі диверсійні групи

Надія Карбунар
glavcom.ua
На кордоні однієї з областей активізувалися ворожі диверсійні групи
На територію України намагаються проникнути ДРГ ворога
фото з відкритих джерел

Активність ворога фіксується упродовж останніх кількох тижнів

Російська окупаційна армія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. Водночас на Харківщині зросла кількість ворожих обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, активність ворога фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

«Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме – Харківщина. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області», – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ припустив, що росіяни змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що «на Сумському напрямку у них нічого не виходить».

Демченко додав, що на прикордонні Харківщини значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим або навіть цивільним обʼєктам.

Як відомо, триває 648-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

 

Теги: армія Харківщина Андрій Демченко ворог росіяни

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