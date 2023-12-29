Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові щонайменше вісім прильотів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Харкові щонайменше вісім прильотів
Екстрені служби працюють на місці ударів
фото ілюстративне

Унаслідок ракетної атаки постраждали два райони Харкова

За попередніми даними, у ніч на 29 грудня російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

«Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», – сказав мер.

Терехов повідомив, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ходу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту. «Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих», – розповів він.

Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Як повідомлялося, у ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що попередньо російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.

Теги: окупанти Харків ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр надаватиме ефективну підтримку журналістам, фрілансерам, блогерам та асоційованому персоналу ЗМІ, які працюють у складних умовах під час війни
НСЖУ відкрила новий Центр журналістської солідарності в Харкові
21 грудня, 17:47
Вадим Новинський залишається акціонером АТ «Харківобленерго» через підконтрольну компанію «Смарт Холдинг»
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
27 грудня, 19:04
Колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року у німецькій клініці
Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова
30 листопада, 12:37
Пітон зимує у тераріумі
У Харкові живе пітон, якого військовий врятував із охопленого вогнем російського танка
2 грудня, 21:10
Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми в одному з харківських торгових центрів
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
1 грудня, 18:23
Сили ППО відбивали дронову атаку
Окупанти ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки
8 грудня, 06:36
Російська влада розраховує на зменшення підтримки України Заходом
Росія планує вести війну до 2026 року. Bild назвав українські міста, на які націлився Путін
14 грудня, 21:41
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється
Росіяни вночі завдали удару по Харкову
20 грудня, 02:20
Харків опинився під масованим ракетним обстрілом
Харків опинився під масованим ракетним обстрілом
Сьогодні, 05:52

Події в Україні

У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
У Харкові щонайменше вісім прильотів
У Харкові щонайменше вісім прильотів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
53K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
25K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
21K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
21K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
17K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє

Новини

Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua