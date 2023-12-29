У Харкові щонайменше вісім прильотів

Унаслідок ракетної атаки постраждали два райони Харкова

За попередніми даними, у ніч на 29 грудня російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

«Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», – сказав мер.

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Терехов повідомив, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ходу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту. «Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих», – розповів він.

Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Як повідомлялося, у ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що попередньо російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.