У Харкові щонайменше вісім прильотів
Унаслідок ракетної атаки постраждали два райони Харкова
За попередніми даними, у ніч на 29 грудня російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.
«Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», – сказав мер.
Терехов повідомив, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ходу.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту. «Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих», – розповів він.
Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань.
Як повідомлялося, у ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що попередньо російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.
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