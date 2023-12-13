Від учорашньої атаки на Одещину у чоловіка вдруге зупинилося серце

Пожежа на території комунального авторемонтного підприємства в Одесі, що сталася внаслідок ворожої атаки ввечері 12 грудня 2023 року

42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні

Увечері 13 грудня, помер мешканець Одеси, який постраждав від учорашньої атаки російських окупантів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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Очільник області заявив, що 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні – у нього повторно зупинилося серце.

«На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловіка повторно зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…», – написав Кіпер.

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Нагадаємо, що ввечері 12 грудня впродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Унаслідок цієї атаки в Одесі спалахнула пожежа через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Також є пошкодження в Одеському районі. Загалом на півдні України збили дев'ять «Шахедів». Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Двоє робітників підприємства отримали опіки.