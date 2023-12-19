На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»
«Мишача лихоманка» має вірусний характер та передається до людини від гризунів
У підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги. Зокрема, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина», – йдеться в повідомленні.
«Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип», – кажуть у розвідці.
У підсумку – «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність окупантів.
Нагадаємо, раніше через спалах загадкової хвороби окупанти вмирали в Маріуполі.
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