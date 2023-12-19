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На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»
У підсумку «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність окупантів
фото ілюстративне

«Мишача лихоманка» має вірусний характер та передається до людини від гризунів

У підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги. Зокрема, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина», – йдеться в повідомленні.

Симптоми мишачої лихоманки: сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

«Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип», – кажуть у розвідці.

У підсумку – «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність окупантів.

Нагадаємо, раніше через спалах загадкової хвороби окупанти вмирали в Маріуполі.

Теги: війна окупанти хвороба Харківщина

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