Рашисти понад дві години обстрілюють Херсон з різного озброєння

Внаслідок російського обстрілу по Херсонській області відомо про одного загиблого та поранених

Російські окупанти вчергове обстрілюють Херсон. Масована атака по місту триває понад дві години з різного озброєння. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами чиновника, у Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно після надання допомоги.

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Водночас під вогнем опинилося село Микільське. Від серйозних поранень загинув 70-річний чоловік. Ще один мешканець населеного пункту, якому 50 років, зараз перебуває у лікарні. Його стан – середньої тяжкості.

Також через обстріл Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Попередньо відомо про постраждалих і у Степанівці та Чорнобаївці. Інформацію уточнюють, додав Прокудін.

Як розповів голова ОВА, у Чорнобаївці четверо постраждалих – двоє чоловіків 43, 47 та 57 років та 39-річна жінка. Усі потерпілі перебувають у лікарні, де їм надають допомогу.

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Нагадаємо, за добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу «Шахед».

Як повідомлялося, після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби.

До слова, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.