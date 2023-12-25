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Нічна атака окупантів: як відпрацювали сили ППО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нічна атака окупантів: як відпрацювали сили ППО
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили російські винищувачі Су-34 та Су-30
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські захисники збили 28 ворожих дронів 

Увечері 24 грудня та вночі 25 грудня сили протиповітряної оборони знищили над територією України 28 ударних безпілотників «шахед», дві ракети та два винищувачі, які застосовували росіяни. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, уночі окупанти запустили 31 «шахед» із районів Чауда, Балаклава (Крим). Сили ППО збили 28 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Також під час повітряного нападу росія випустила керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві вдалося знищити.

Окрім того, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли ввечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

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Як відомо, масованої атаки зазнали зокрема південні області України, де збили найбільше дронів. Уламки спричинили пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. В області також пошкоджена адмінбудівля та склад, які не діяли. Пожежу оперативно загасили.

Тим часом у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. Спалахнула пожежа на складських приміщеннях, яку вогнеборці вже загасили.

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: обстріл системи ППО окупанти безпілотник ракета

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