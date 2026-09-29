«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона

Гаррі Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами

Легендарний шахіст закликав до дій президента Франції

Легендарний шахіст Гаррі Каспаров звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Каспарова.

«Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільший українській науковій установі: Національній академії наук України.

Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки й правди. Вони доповнюють картину варварства щоденних ударів, спрямованих проти мирного населення України.

Ми розділяємо біль постраждалих та їхніх родин. Франція та Європа підтримуватимуть український народ, який мужньо чинить опір, стільки, скільки буде потрібно», – відреагував на атаку на Національну академію наук України в Х Еммануель Макрон.

Легендарний шахіст відповів президенту Франції: «Припиніть «розділяти страждання українців» і зробіть щось із цим».

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.