Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона
Гаррі Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами
фото: Х Гаррі Каспарова

Легендарний шахіст закликав до дій президента Франції

Легендарний шахіст Гаррі Каспаров звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Каспарова.

«Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільший українській науковій установі: Національній академії наук України.

Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки й правди. Вони доповнюють картину варварства щоденних ударів, спрямованих проти мирного населення України.

Ми розділяємо біль постраждалих та їхніх родин. Франція та Європа підтримуватимуть український народ, який мужньо чинить опір, стільки, скільки буде потрібно», – відреагував на атаку на Національну академію наук України в Х Еммануель Макрон.

Легендарний шахіст відповів президенту Франції: «Припиніть «розділяти страждання українців» і зробіть щось із цим».

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: Гаррі Каспаров Еммануель Макрон шахи росія війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки
Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)
25 вересня, 21:49
Наслідки російської атаки на Одесу
Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків
17 вересня, 07:58
Історія з перейменуванням цукерок почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На п'ятому році повномасштабної війни Roshen дерусифікував легендарні цукерки
15 вересня, 14:33
Український фронт нині переживає не найтяжчі часи за словами генерала
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
13 вересня, 06:00
Путін у відповідь заявив, що Росія нібито також рухається шляхом до миру
Прем'єр Індії знову закликав Путіна почати переговори про завершення війни
11 вересня, 21:31
Триває 1660-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2026 року
10 вересня, 08:28
Кирило Буданов під час одного з раундів переговорів
Переговори в Абу-Дабі. Буданов розкрив, які сценарії управління Донбасом розглядали сторони
4 вересня, 17:26
Ворог прицільно б'є по об'єктах Укрзалізниці
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph
Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph
2 вересня, 13:17

Новини

Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів
Керівник російського тенісу пояснив, чому країна-агресор втрачає спортсменів
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії
Ветеран збірної України з футболу переніс операцію у Бельгії
«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона
«Припиніть «розділяти страждання українців». Гаррі Каспаров емоційно звернувся до Еммануеля Макрона
Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія вибачився перед вболівальниками після гри з Україною
Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія вибачився перед вболівальниками після гри з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
64K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua