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Поліг, повертаючись з першого бойового виходу. Згадаймо Артьома Сіневича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг, повертаючись з першого бойового виходу. Згадаймо Артьома Сіневича
Артьому Сіневичу назавжди 19
колаж: glavcom.ua

У червні 2026 року Артьом Сіневич перевівся на заочну форму навчання, аби взяти до рук зброю у лавах ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артьома Сіневича.

На Сумщині під час повернення з першого бойового виходу загинув 19-річний студент та захисник Артьом Сіневич з Київщини. Лише декілька місяців тому хлопець перевівся на заочну форму навчання, щоб стати на захист держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державний податковий університет та Михайлівсько-Рубежівський старостинський округ.

Артьом народився у Києві, але все життя прожив у селі Михайлівка-Рубежівка, де і закінчив школу. Під час навчання хлопець брав участь в олімпіадах, виборював медалі в спортивних змаганнях і долучався до військово-патріотичної гри «Джура».

«Він був щирим, добрим, неймовірно цілеспрямованим і глибоко цікавився історією», – розповіли в громаді.

У громаді Артьома згадують як щирого, доброго, неймовірно цілеспрямованого юнака
У громаді Артьома згадують як щирого, доброго, неймовірно цілеспрямованого юнака
фото: Михайлівсько-Рубежівський старостинський округ

У 2024 році юнак вступив до молодіжної організації Третьої штурмової бригади «Центурія», а також став студентом Державного податкового університету. Артьом здобував освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

У червні 2026 року студент перевівся на заочну форму, аби взяти до рук зброю у лавах Збройних Сил України.

У червні 2026 року Артьом Сіневич перевівся на заочну форму навчання, аби взяти до рук зброю у лавах ЗСУ
У червні 2026 року Артьом Сіневич перевівся на заочну форму навчання, аби взяти до рук зброю у лавах ЗСУ
фото: ННІ економічної безпеки та митної справи

Наприкінці літа під час повернення з бойового завдання група юнака потрапила на протипіхотну міну. Від отриманих поранень хлопець загинув на місці.

«Він залишиться у наших серцях світлим спогадом, добрим словом і прикладом мужності та відданості. Відкритий, щирий, добрий, завжди готовий підтримати та прийти на допомогу – саме таким ми його пам'ятатимемо. Його життя обірвалося надто рано, але пам'ять про нього житиме вічно. Ми ніколи не забудемо його мужність, доброту, щирість і той слід, який він залишив у серцях рідних, друзів та всіх, хто його знав», – поділилися спогадами про хлопця в Навчально-науковому інституті економічної безпеки та митної справи.

Наприкінці літа під час повернення з бойового завдання група Артьома Сіневича потрапила на протипіхотну міну
Наприкінці літа під час повернення з бойового завдання група Артьома Сіневича потрапила на протипіхотну міну
фото: ННІ економічної безпеки та митної справи

Одногрупники Артьома організували збір, щоб підтримати його родину.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

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