У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано ураження Кримського мосту українськими засобами ураження. Про це пише «Главком».

На відео зафіксовано прямі влучання, спалахи та руйнування в районі ключових опорних елементів мостового переходу через Керченську протоку.

Зведена росіянами переправа залишається стратегічною логістичною артерією для забезпечення окупаційного угруповання на півдні України, тож її чергове вогневе ураження суттєво ускладнює перекидання живої сили та військової техніки армії РФ.

Як відомо, вночі 17 листопада Кримський міст опинився під атакою. Гауляйтерр окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив удари по Кримському мосту та уточнив, що через атаку рух транспорту припинено.

Нагадаємо, 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.