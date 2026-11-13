СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України

Колишнього керівника дитячо-юнацького закладу Євпаторії затримали на Одещині після спецоперації військової контррозвідки

Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої вдалося вивезти з тимчасово окупованого Криму колишнього директора позашкільного закладу Євпаторії. Чоловіка підозрюють у колабораційній діяльності та мілітаризації дітей на окупованому півострові. Його затримали на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий заклад позашкільної освіти. Однак у 2014 році він підтримав російську агресію, після чого окупанти призначили його керівником захопленої дитячо-юнацької установи.

На цій посаді чоловік, за даними слідства, під виглядом спортивних секцій і культурних заходів залучав дітей віком від п’яти до 18 років до мілітарно-пропагандистських заходів. Зокрема, у закладі військовослужбовці російських збройних формувань проводили для неповнолітніх заняття з вогневої та тактичної підготовки.

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Кадри спецоперації фото: СБУ

Також колаборант під час публічних виступів нав’язував дітям та їхнім батькам гасла на підтримку Кремля, героїзував російських військових і поширював ненависть до України.

Крім того, слідство встановило, що чоловік брав участь у депортації дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей до Росії через Крим.

Викрити фігуранта допомогли свідчення його колишньої колеги, яку окупанти примусово утримували на півострові. Військова контррозвідка СБУ вивезла жінку з Криму, після чого вона надала покази щодо діяльності колишнього керівника.

Наразі правоохоронці також перевіряють версію, що чоловіка могли відрядити на Одещину для збору інформації про місця дислокації Сил оборони України.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Він перебуває під вартою.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яка, за даними слідства, працювала на російську ФСБ та збирала інформацію для підготовки ударів по паливній інфраструктурі й логістичних об’єктах.