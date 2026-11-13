Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
Викрити фігуранта допомогли свідчення його колишньої колеги, яку окупанти примусово утримували на півострові
фото: СБУ

Колишнього керівника дитячо-юнацького закладу Євпаторії затримали на Одещині після спецоперації військової контррозвідки

Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої вдалося вивезти з тимчасово окупованого Криму колишнього директора позашкільного закладу Євпаторії. Чоловіка підозрюють у колабораційній діяльності та мілітаризації дітей на окупованому півострові. Його затримали на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий заклад позашкільної освіти. Однак у 2014 році він підтримав російську агресію, після чого окупанти призначили його керівником захопленої дитячо-юнацької установи.

На цій посаді чоловік, за даними слідства, під виглядом спортивних секцій і культурних заходів залучав дітей віком від п’яти до 18 років до мілітарно-пропагандистських заходів. Зокрема, у закладі військовослужбовці російських збройних формувань проводили для неповнолітніх заняття з вогневої та тактичної підготовки.

5 фото
На весь екран
Кадри спецоперації
фото: СБУ

Також колаборант під час публічних виступів нав’язував дітям та їхнім батькам гасла на підтримку Кремля, героїзував російських військових і поширював ненависть до України.

Крім того, слідство встановило, що чоловік брав участь у депортації дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей до Росії через Крим.

Викрити фігуранта допомогли свідчення його колишньої колеги, яку окупанти примусово утримували на півострові. Військова контррозвідка СБУ вивезла жінку з Криму, після чого вона надала покази щодо діяльності колишнього керівника.

Наразі правоохоронці також перевіряють версію, що чоловіка могли відрядити на Одещину для збору інформації про місця дислокації Сил оборони України.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Він перебуває під вартою.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яка, за даними слідства, працювала на російську ФСБ та збирала інформацію для підготовки ударів по паливній інфраструктурі й логістичних об’єктах.

Читайте також:

Теги: СБУ Крим Одещина війна кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідні пропозиції Росії нібито обговорювалися під час неофіційних переговорів щодо завершення війни в Україні
Росія пропонує вивести війська з Придністров’я в обмін на вихід Фінляндії з НАТО – Bild
Сьогодні, 12:16
Лубінець також передав першій леді США одну з найвищих державних нагород України
Лубінець озвучив результати переговорів у Білому домі
5 листопада, 21:10
Переговори відбудуться в столиці ОАЕ 10-11 листопада
Кремль назвав участь Європи у переговорах в Абу-Дабі неможливою
3 листопада, 19:08
Масована атака на Хмельниччину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Масована атака на Хмельниччину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
1 листопада, 10:32
Залучення європейських держав може бути частиною спроб Москви порушити питання про майбутнє НАТО
Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph
26 жовтня, 08:20
ФБР повідомило, що займається спровою батька герцогині
Брат Меган Маркл звинуватив батька у зберіганні дитячої порнографії
23 жовтня, 18:56
Україні достатньо зробити перемогу Путіна та Трампа недосяжною
Як Україні зберегти власну гру і зірвати плани Трампа та Путіна
20 жовтня, 11:21
Байден забороняв ракети, Трамп відключає Starlink. Краще нас не обмежувати
Байден забороняв ракети, Трамп відключає Starlink. Краще нас не обмежувати
17 жовтня, 09:15
Захист українського експорту розглядається як частина міжнародних зусиль із запобігання новій продовольчій кризі
Україна попередила про ризик нової світової кризи через ситуацію з Чорним морем
16 жовтня, 16:56

Кримінал

СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку
Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку
Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу
Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу
У Парижі заарештовано особняк олігарха Жеваго вартістю $40 млн
У Парижі заарештовано особняк олігарха Жеваго вартістю $40 млн
Екскерівники колонії на Буковині постануть перед судом за експлуатацію в'язнів
Екскерівники колонії на Буковині постануть перед судом за експлуатацію в'язнів
Водій протягнув військового ТЦК на капоті: суд виніс вирок
Водій протягнув військового ТЦК на капоті: суд виніс вирок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
121K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua