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Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози
Нинішнє перегрупування ворожих військ пов'язано здебільшого з технологічними питаннями
фото: Reuters/Scanpix

Плани та задуми ворога залишаються незмінними

Нині на фронті спостерігається певне перегрупування ворожих військ. Про це повідомив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

«Щодо того, що росіяни готуються до нового наступу – вони ще не закінчили наступальні дії, що зараз є. Наразі відбувається певне перегрупування. Можливо, це якась зупинка. Вона не з причини того, що в росіян змінилися плани чи задуми. Воно пов'язано більше з технологічними питаннями, не технічними – якісь внутрішні доукомплектування, перегрупування, заповнення складів у межах лінії фронту чи тилових, бо робота, яку проводять наші бійці з тилами ворога, значна і не менш важлива, ніж знищувати їх безпосередньо по лінії фронту. Чи будуть вони готуватися – важливіше говорити про те, чи будемо ми готові за місяць-два-три, щоб не дати їм здійснити свої задуми», – наголосив військовослужбовець.

Тимочко зауважив, що реальний стан справ у Росії щодо будь-яких їхніх задумів і нового наступу може залежати від багатьох внутрішньоросійських чинників, як-от суспільний супротив мобілізації.

«Це небажання служити. Будемо бачити, як відбуватиметься процес знищення нафтопереробних станцій в Росії – якщо воно не напряму впливає на лінію фронту, зменшення чи збільшення боїв, то впливає на бюджетну складову Росії. Тут багато моментів. Можна буде оцінювати ситуацію після того, як Путін себе переобере», – відзначив військовий.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські загарбники, ймовірно, навесні продовжать спроби локальних атак, а також спробують підготуватися до нового наступу влітку 2024 року.

Як повідомлялося, українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області. 

Триває 752-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ наступ війна фронт окупанти

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