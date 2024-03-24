Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків

Під час повітряної тривоги в Києві лунали потужні вибухи

Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

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«У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про рух ракет на столицю.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Тривога поширилася на всю Україну і досі триває. Варто перебувати в укритті.