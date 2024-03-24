Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
Під час повітряної тривоги в Києві лунали потужні вибухи
фото ілюстративне

Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

«У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про рух ракет на столицю.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Тривога поширилася на всю Україну і досі триває. Варто перебувати в укритті.

Теги: тривога уламки ракет вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
Сьогодні, 05:29
У Білгороді пошкоджено близько 10 будинків
У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 00:50
Місцеві жителі чули вибухи
У Самарській області РФ спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)
Вчора, 05:01
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
18 березня, 16:15
Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру
Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру
15 березня, 22:15
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
12 березня, 00:45
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях
8 березня, 07:10
Момент вибуху на електропідстанції «Калінінська» у Єкатеринбурзі
У РФ стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи окупантів (відео)
2 березня, 13:41

Новини

Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках
У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
Стало відомо, хто тимчасово очолить «Київпастранс»
Стало відомо, хто тимчасово очолить «Київпастранс»
В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото)
В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
34K
Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься
22K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
14K
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
11K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
9547
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Вчора, 14:47
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
Вчора, 13:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua