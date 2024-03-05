Стало відомо, скільки атак здійснила РФ на енергетичну інфраструктуру України

У більшості випадків пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту

Майже 53% атак сталися лише у п'яти областях

У 17 областях України в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року було зафіксовано 223 випадки пошкодження енергетичної інфраструктури України. Про це повідомила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США.

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Як повідомила дослідницька лабораторія, у більшості з цих випадків пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту, що ставить під сумнів, чи були удари спрямовані по законних військових цілей.

Схема атак широкомасштабні та цілеспрямовані спроби Росії пошкодити життєво важливу інфраструктуру виробництва та передачі електроенергії по всій Україні саме в період підвищеної потреби в опаленні.

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Майже 53% атак сталися лише у п'яти областях: Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській. Найбільше постраждала Київщина.

Кілька місяців наприкінці 2022-го і на початку 2023 років в Україні минули на тлі регулярних вимкнень електрики в більшості регіонів через постійні російські ракетні та дронові удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Остання зима завершилася без масованих відключень електрики, атаки РФ по енергетичних обʼєктах в Україні в цей період регулярними не були.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики країни Герман Галущенко заявляв, що росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми і тепер вони активно обстрілюють енергетичні об’єкти у промислових регіонах, щоб завдати шкоди економіці України.