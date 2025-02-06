Атака РФ на найбільший ринок Східної Європи: з’явилося відео наслідків

Через пожежу на ринку «Барабашово» згоріли торговельні ряди, багато павільйонів пошкоджено

РФ намагалася знищити ринок «Барабашово» ще у 2022 році

У мережі з’явилися відео з наслідками атаки російських терористів по харківському ринку «Барабашово». Сталося загоряння торгових павільйонів.

Перші кадри з наслідками атаки рашистів по харківському ринку Барабашова pic.twitter.com/JgQYzU9uAj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2025

Удару було завдано приблизно в 23:30 5 лютого.

Близько 1:00 Росія вдруге за ніч вдарила по Харкову. Новий удар прийшовся по Холодногірському району. Деталі зʼясовуються.

Нагадаємо, що РФ намагалася знищити цей ринок ще у 2022 році. Тоді у березні російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок «Барабашово» «Градами». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.

Також під час гасіння окупанти проявили новий рівень цинізму. Вони знову почали обстрілювати «Барабашово», коли там працювали рятувальники. Як наслідок, зазнали поранень щонайменше два рятувальники.

Тепер, у 2025 році, по ринку вдарили БпЛА «Герань-2».

Внаслідок вибуху пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без травмованих. Охоронці, які були на місці події не отримали поранення.

До слова, триває 1079-й день повномасштабної війни. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.