РФ атакувала Україну десятками дронів: як відпрацювали сили ППО
Повітряні сили відзвітували про збиті шахеди
Російські терористи у ніч на 2 лютого атакували Україну 55-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
Дрони запускали із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
«Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.
Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.
Нагадаємо, внаслідок влучання російського ударного безпілотника в одному із сіл Сумського району пошкоджено двоповерховий житловий будинок.
У громаді пошкоджені й інші житлові будинки, зокрема вікна, фасади, покриття. На місці прильоту працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Окупанти поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горіли текстильні вироби, сировина з поліефіру.
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