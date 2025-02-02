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РФ атакувала Україну десятками дронів: як відпрацювали сили ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ атакувала Україну десятками дронів: як відпрацювали сили ППО
Сили ППО вночі збили 40 ударних БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про збиті шахеди

Російські терористи у ніч на 2 лютого атакували Україну 55-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Дрони запускали із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Нагадаємо, внаслідок влучання російського ударного безпілотника в одному із сіл Сумського району пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

У громаді пошкоджені й інші житлові будинки, зокрема вікна, фасади, покриття. На місці прильоту працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Окупанти поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горіли текстильні вироби, сировина з поліефіру.

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Теги: Харківщина Сумщина пожежа окупанти війна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ дрон

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