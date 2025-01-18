Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)

Кадри з місця потопу в Києві, де прорвало трубопровідну магістраль

Уламки ворожих цілей пошкодили трубопровід водопостачання в Шевченківському районі столиці

У Києві пошкоджено трубопровід водопостачання внаслідок ранкової атаки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце», – йдеться в повідомленні.

Наслідки пошкодження водогону у Шевченківському районі столиці pic.twitter.com/cyeYNXSeOs January 18, 2025

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.

Повітряна тривога досі триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.