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Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
Кадри з місця потопу в Києві, де прорвало трубопровідну магістраль
скрін із відео

Уламки ворожих цілей пошкодили трубопровід водопостачання в Шевченківському районі столиці

У Києві пошкоджено трубопровід водопостачання внаслідок ранкової атаки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.

Повітряна тривога досі триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Теги: дрон ракета Київ війна окупанти росіяни

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