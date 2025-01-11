РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти

Російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 безпілотників

У кількох аеропортах РФ запроваджено план «Ковер»

Росавіація ввела в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що це зроблено «для забезпечення безпеки польотів».

Тим часом влада заявила, що російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 українських безпілотників.

Зокрема, 31 БПЛА нібито було знищено над акваторією Чорного моря, по 16 збито над Воронезькою областю та Краснодарським краєм, 14 – над акваторією Азовського моря, чотири – над Білгородською областю, два перехоплено над територією Тамбовської області і по одному збито над Кримом та Курською областю.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.