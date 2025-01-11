Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
Російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 безпілотників
фото з відкритих джерел

У кількох аеропортах РФ запроваджено план «Ковер»

Росавіація ввела в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що це зроблено «для забезпечення безпеки польотів».

Тим часом влада заявила, що російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 українських безпілотників.

Зокрема, 31 БПЛА нібито було знищено над акваторією Чорного моря, по 16 збито над Воронезькою областю та Краснодарським краєм, 14 – над акваторією Азовського моря, чотири – над Білгородською областю, два перехоплено над територією Тамбовської області і по одному збито над Кримом та Курською областю.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти дрон росія росіяни обмеження аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1052-й день повномасштабної війни
ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW
Вчора, 06:32
У 25 років «Кельт» став повним кавалером ордену «За мужність»
Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України
2 сiчня, 11:14
Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни становлять приблизно 785 тисяч військових
Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік
28 грудня, 2024, 12:34
Окупанти просунулися до Покровська та адмінкордону із Дніпропетровською областю
Окупанти захопили Новооленівку та Сторожеве – DeepState
25 грудня, 2024, 14:51
Захисники набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах, включаючи арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони
Військові проходитимуть курси з виживання за новим стандартом: деталі від Міноборони
23 грудня, 2024, 20:11
Триває 1026-й день повномасштабної війни
550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
15 грудня, 2024, 11:46
Сили ППО приземлили 56 дронів
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
15 грудня, 2024, 08:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9751 танк
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:35
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00

Соціум

РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
Найпрестижніші виші Німеччини та Австрії йдуть з соцмережі Маска: в чому причина
Найпрестижніші виші Німеччини та Австрії йдуть з соцмережі Маска: в чому причина
Кит, що пірнає в небесні хвилі. Полярники зазнімкували незвичайну хмару над Антарктидою
Кит, що пірнає в небесні хвилі. Полярники зазнімкували незвичайну хмару над Антарктидою
Українці зможуть спостерігати унікальне явище – парад семи планет
Українці зможуть спостерігати унікальне явище – парад семи планет
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини
Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
27K
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
18K
«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
13K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
13K
Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу

Новини

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua