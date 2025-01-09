Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо

РФ застосовує на фронті дрони прикріплені до оптоволоконних кабелів, які є стійкими до перешкод РЕБ

Російські загарбники все частіше використовують безпілотники, прикріплені до оптоволоконних кабелів в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, речник української бригади 8 січня повідомив, що окупанти все частіше використовують безпілотники, прикріплені до волоконно-оптичних кабелів, які є стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ), для ударів по українських силах по всій лінії фронту. Він зазначив, що російські збройні сили ще не використовують систематично волоконно-оптичні дрони, і зазначив, що волоконно-оптичні дрони повільніші та менш маневрені, ніж дрони з оглядом від першої особи (FPV), що робить волоконно-оптичні дрони більш вразливими до вогню зі стрілецької зброї.

Російський мілблогер 8 січня заявив, що російські війська першими успішно розробили та інтегрували волоконно-оптичні безпілотники в бойові дії в Україні. Мілблогери додали, що російським військам потрібно буде розробити нові засоби збиття українських волоконно-оптичних безпілотників.

Натомість він попередив, що ЗСУ теж незабаром розроблять подібні інновації. Тож військам РФ доведеться розробити нові засоби для збиття українських оптоволоконних дронів.

Нагадаємо, триває 1051-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.