В Одесі через дронову атаку є пошкодження житлових будинків, палали автівки (відео)

Мер Одеси Труханов повідомив про наслідки нічної атаки на місто

Російські терористи в ніч на 28 січня атакували «Шахедами» Одесу. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

Наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу pic.twitter.com/nHJW5t7tWN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня РФ запустила кілька груп шахедів у бік України. Крім Чернігова вибухи лунали також у Харкові та на Київщині.

Зокрема, у Новобаварському районі Харкова після влучання безпілотника спалахнула пожежа на цивільному підприємстві. Вогонь охопив близько 1500 кв. м. Вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два автомобілі, припарковані поруч.

У Чернігові внаслідок падіння уламків шахедів частково зруйновано два приватні будинки.

До слова, триває 1070-й день повномасштабної війни.