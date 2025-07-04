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Ударний дрон поцілив по Кривому Рогу: спалахнула пожежа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ударний дрон поцілив по Кривому Рогу: спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

У Кривому Розі є постраждалі внаслідок атаки РФ

Російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місці удару підіймається дим. За їхніми даними, після атаки БпЛА місто атакували КАБи.

Детальніша інформація з’ясовується.

Нагадаємо, вчора у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.  У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

У ніч на 4 липня противник атакував Україну 550 засобами повітряного нападу. Майже всі вони летіли на Київ. Столиця зазнала масштабних руйнувань. Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 23 мешканці столиці. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

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Теги: дрон війна Кривий Ріг Дніпропетровщина

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