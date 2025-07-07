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У Запоріжжі росіяни влучили у будівлю університету (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Запоріжжі росіяни влучили у будівлю університету (фото)
Будівля університету в Запоріжжі постраждала внаслідок атаки РФ
фото: Запорізька ОВА/Telegram

Щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого постраждала будівля університету, житлові будинки, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними ОВА, шість ударів «шахедами» ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

У Запоріжжі росіяни влучили у будівлю університету (фото) фото 1

Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя.

У Запоріжжі росіяни влучили у будівлю університету (фото) фото 2

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці.  У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. 

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.

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Теги: війна Запоріжжя

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