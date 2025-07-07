У Запоріжжі росіяни влучили у будівлю університету (фото)

Щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого постраждала будівля університету, житлові будинки, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними ОВА, шість ударів «шахедами» ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя.

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі.

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.