В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire

Монету «Українська бавовна. БпЛА Vampire» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ

На аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів, а на реверсі – гексакоптер Vampire

Сьогодні в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні сили України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Це – пам’ятна монета «Українська бавовна. БпЛА Vampire», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire», – йдеться в повідомленні.

Vampire – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти України. Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 06 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 м і має рекомендовану дальність польоту до 15 км. Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» – через нищівну силу ударів. Завдяки універсальності, технологічності та бойовій надійності його активно використовують підрозділи Сил безпеки й оборони України, а понад мільйон проведених бойових операцій засвідчують його ефективність та надійність.

На аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис Vampire.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети – 5 грн, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БпЛА Vampire» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Нагадаємо, у червні Національний банк України ввів в обіг нові памʼятні монети номіналом 5 грн. Вони започатковують нову серію, присвячену митцям і письменникам Розстріляного відродження.