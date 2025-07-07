Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
Монету «Українська бавовна. БпЛА Vampire» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ
фото: НБУ

На аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів, а на реверсі – гексакоптер Vampire 

Сьогодні в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні сили України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Це – пам’ятна монета «Українська бавовна. БпЛА Vampire», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire», – йдеться в повідомленні.

Vampire – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти України.

Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 06 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 м і має рекомендовану дальність польоту до 15 км.

Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» – через нищівну силу ударів. Завдяки універсальності, технологічності та бойовій надійності його активно використовують підрозділи Сил безпеки й оборони України, а понад мільйон проведених бойових операцій засвідчують його ефективність та надійність.

На аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire фото 1

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис Vampire.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети – 5 грн, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БпЛА Vampire» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Нагадаємо, у червні Національний банк України ввів в обіг нові памʼятні монети номіналом 5 грн. Вони започатковують нову серію, присвячену митцям і письменникам Розстріляного відродження.

Читайте також:

Теги: монета НБУ банк дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість монети складає 80 828 грн
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують
16 червня, 07:56
НБУ запобігатиме свідомому або несвідомому використанню банків у тіньовому бізнесі
Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Сьогодні, 14:17
«Райффайзен Банк» продає європейську валюту за оплати карткою по курсу 50,164 за одиницю
Євро пробив 50: один з банків уже продає валюту дорожче за історичну позначку
2 липня, 13:15
Нацбанк увів в обіг нові монети. Одна з серій присвячена діячам Розстріляного відродження
Нацбанк випустив памʼятні монети номіналом 5 грн
20 червня, 11:31
Станом на 16 червня офіційний курс долара встановлено на рівні 41,44 грн за $1
Нацбанк знизив курси євро та долара
16 червня, 14:30
Регулятор очікує влітку поступового сповільнення інфляції
Нацбанк пояснив, чому інфляція у травні значно пришвидшилася
11 червня, 22:15
Нові правила допоможуть людям з інвалідністю безпечно користуватися банкоматами самостійно
В ЄС незабаром зміняться банкомати: що слід знати
26 червня, 20:30
Шекель продовжує зростати щодо всіх основних валют
Шекель б'є рекорди. Ізраїльська валюта зміцнюється попри війну
24 червня, 17:02
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 956,3 млн та викупив до резервів $1,3 млн
Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Сьогодні, 12:09

Економіка

Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global
Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM – S&P Global
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
Компанії ДТЕК виповнюється 20 років
Компанії ДТЕК виповнюється 20 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
166K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
78K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
61K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
44K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua