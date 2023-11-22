Атака «шахедів» на Хмельниччину: спалахнула пожежа

Уламки одного із збитих «шахедів» впали у двір приватного домогосподарства

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Уламки одного із збитих «шахедів» впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Виникла пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби», – заявив на своїй сторінці Сергій Тюрін.

За словами заступника, постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.

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Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області повідомляли про роботу українських сил протиповітряної оборони.

Також у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.

Зокрема увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.