Зеленський розповів, що ефективно захистить Україну від російського терору

Володимир Зеленський: «Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму»

Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції

Після удару російських загарбників по Хмельниччині, президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні санкції проти РФ. Адже, за словами президента, ймовірною цілю окупантів була Хмельницька атомна станція.

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«Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС... Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога», –сказав президент.

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Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. «Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму», – сказав глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російські терористи атакували місто Славуту, що на Хмельниччині. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 20 осіб.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

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За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.