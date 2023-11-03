Постачав військовим неякісні продукти, щоб збагатитися: підприємець із Києва отримав підозру

Начальника підприємства затримали «на гарячому» – під час того, як він передавав 11 тис. грн хабаря військовослужбовцеві

Посадовець ТЦК за гроші мав би закривати очі на те, що зловмисник доставляє йому на склад товари гіршої якості

43-річний начальник київського підприємства намагався збагатитись, постачаючи товари гіршої якості військовим. Зловмисника вдалося зловити «на гарячому», під час того, як він передавав 11 тис. грн хабаря посадовцю хмельницького ТЦК. Про це повідомляє пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону.

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Слідство встановило, що 43-річний начальник київського підприємства запропонував військовослужбовцю Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заробити на продуктах для військових. Посадовець ТЦК мав би закривати очі на те, що зловмисник доставляє йому на склад товари гіршої якості. Натомість підприємець платив би йому 5 грн за кожен кілограм гірших продуктів.

Військовослужбовець повідомив про схему правоохоронцям і, щоб упіймати зловмисника, посадовець ТЦК погодився на його пропозицію. Начальника підприємства затримали «на гарячому» – під час того, як він передавав 11 тис. грн хабаря військовослужбовцеві, який співпрацював із поліцією.

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«Правоохоронці задокументували, що у результаті протиправних дій керівника підрозділу із майже 1000 кг, 350 кг становив якісний товар, а решта 645 кг було замінено дешевшою продукцією. Таким чином, замість дорожчої «гречки з яловичиною» підозрюваний доставив «кашу пшеничну з курячим м’ясом», «кашу ячну з курятиною», «горох з овочами і свининою» тощо», – йдеться в повідомленні.

Наразі 43-річному шахраєві повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі, можливо з конфіскацією майна.

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